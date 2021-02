Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na Bahia

Foto: Reprodução

Um acidente na BR-030, próximo ao município de Caetité, a 800 quilômetros de Salvador, deixou quatro pessoas mortas na manhã de sábado (6). Policiais militares da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar da Bahia (CIPM) foram acionados com a informação de era um acidente de trânsito com vítimas fatais.

No local, a equipe identificou um caminhão de cor branca e uma parati azul. Segundo a PM-BA, o motorista do caminhão recebeu os primeiros socorros na prória estrada e, em seguida, foi conduzido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Caetité. Não havia ferimentos graves.

No entanto, as quatro vítimas que se encontravam no carro pequeno não resistiram à colisão. A área foi isolada para que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) pudesse proceder com a perícia e remoção dos corpos.

Um morador da cidade informou que as vítimas se tratavam de membros da mesma família - a mãe, filha, genro e neta. A filha de chamada Maria Aparecida, a neta Emanuele e o genro Emanoel, conhecido como "Mané Boca Aberta". O enterro das vítimas ocorreu na manhã deste domingo (7).

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro