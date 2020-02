Quatro pessoas são baleadas durante Festa de Iemanjá no Rio Vermelho 

Quatro pessoas foram baleadas durante as comemorações da Festa de Iemanjá no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. As vítimas são três homens e uma mulher. Todos foram socorridos por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE). Os crimes aconteceram entre as 17h e as 22h de domingo (2).

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial do HGE, o primeiro crime ocorreu por volta das 17h30. Um adolescente de 16 anos foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) baleado no braço esquerdo.

À polícia, ele alegou que transitava no Largo do Rio Vermelho quando esbarrou em um homem, que passou a agredi-lo com socos e pontapés e logo depois percebeu que havia sido baleado. O caso foi registrado como lesão corporal.

Já no período da noite, outras três pessoas foram baleadas no Largo da Mariquita. Fábio Sousa dos Santos, 38, foi atingido no tornozelo. Patrique Silva Souza, 20, baleado na coxa, e Adriana Correia dos Santos, 40, baleada na perna. As três vítimas foram socorridas por policiais militares e alegaram que tiveram desavenças com pessoas desconhecidas no local durante a festa. O fato foi registrado como lesão corporal por bala perdida.

As quatro vítimas deram entrada no hospital, foram atendidas e receberam alta da unidade hospitalar na noite de domingo.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier