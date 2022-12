Quatro pessoas são presas por tráfico em cidade do sudoeste baiano

Quatro pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas em Itambé, no sudoeste baiano, na terça-feira (13). Equipes da delegacia tiveram apoio da Polícia Militar na ação. Com os presos, foram encontrados uma arma, drogas e dinheiro.

“Após denúncia anônima, diligenciamos em busca das provas, quando localizamos, dentro da casa do casal, uma porção de cocaína e a quantia de R$ 975”, explicou o delegado Márcio Allan de Oliveira Assunção.

O casal foi ouvido e a partir do depoimento os policais localizaram e prenderam em flagrante dois homens que fazem parte do grupo criminoso.

“Com eles foram apreendidos um revólver com numeração suprimida, um celular, uma balança de precisão e porções de cocaína e maconha. A arma foi encontrada dentro de uma mala, no guarda-roupas do quarto de um dos envolvidos”, acrescenta o delegado.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos quatro, pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida.

Todos foram conduzidos e apresentados na delegacia de Itambé e estão à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para a perícia.