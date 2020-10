Quatro presos que ordenavam homicídios da cadeia são transferidos de Mata Escura

Quatro detentos que são acusados de ordenar homicídios em Salvador, Irecê e Morro de Chapéu foram transferidos de presídios na noite da segunda-feira (19), em ação conjunta das Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Na operação, foram apreendidos no Complexo Penitenciário da Mata Escura celulares, carregadores, dinheiro e cadernos com anotações ligadas ao tráfico de drogas.

Duas celas foram vasculhadas nos módulos II e VI da Penitenciária Lemos Brito. Os quatro detentos, mesmo presos, continuavam coordenando venda de drogas e ordenando mortes, com uso de celulares para se comunicar com o mundo de fora da cadeia.

Nas celas foram encontrados celulares, carregadores, dinheiro, uma faca e cadernos com anotações do tráfico. O quarteto foi colocado em uma unidade prisional com segurança e bloqueadores de sinal para telefones móveis reforçados.

Os nomes dos presos transferidos não foram informados pelas autoridades.