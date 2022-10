Quatro são investigados por aplicar golpe do pix em idosos

O Ministério Público estadual deflagrou nesta quarta-feira (19) uma operação para cumprir mandatos de busca e apreensão na casa de quatro investigados por aplicarem golpes em idosos através de aplicativos de mensagens.

Os integrantes do grupo fingiam ser familiares de idosos, informavam que estavam de número de aparelho celular novo e convenciam as vítimas a fazer transferências bancárias a seu favor, inclusive via Pix. A prática configura os crimes de fraude eletrônica e falsidade ideológica. Segundo investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) baiano, eles residiam na cidade de Goiânia.

As transferências já chegaram a valores superiores a R$ 60 mil, segundo o Gaeco. Os alvos da operação foram identificados por meio de quebras de sigilo telemático e bancário.

Todos os mandados foram cumpridos e apreendidos aparelhos celulares. O cumprimento dos mandados tem o objetivo de ter acesso a computadores, documentos e outros dispositivos de bancos de dados dos investigados para obtenção de provas.