Quatro são presas por espancamento e morte de jovem no Ceará

Quatro pessoas foram presas suspeitas de participar da morte de Maria Elailane do Nascimento, 19 anos, que foi achada sem vida em um imóvel abandonado de Sobral (CE) na terça-feira (14). Ela foi espancada, apedrejada e ainda sofreu ferimentos feitos a faca. A informação é do G1.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que pelo menos cinco mulheres atacaram Maria Elailane. Ela recebe socos, chutes e é arrastada pela rua nas imagens. Uma sexta pessoa filma a cena. Um homem que aparece no vídeo se aproxima para observar o que ocorre, mas não parece participar ativamente do espancamento.

Depois, a vítima é arrastada pelos cabelos até uma casa. Outro vídeo mostra que a violência continuou lá, com paus e pedras sendo usados para atacar a mulher. A jovem foi achada dentro de uma casa no bairro Terrenos Novos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas Maria Elailane já estava morta.

Moradores da região informaram que Maria não morava no bairro, mas namorava um rapaz da região. A polícia informou que ela não tinha passagem.

O Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) de Sobral investiga o crime. As quatro mulheres presas aparecem nos vídeos. A polícia segue em busca pelos outros envolvidos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Vítima foi espancada antes de ser morta (Foto: Reprodução)