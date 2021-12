Quatro secretários municipais têm sintomas de gripe e são afastados

Quatro secretários municipais estão com sintomas de gripe e estão trabalhando de casa essa semana. Salvador vive um surto de gripe já registrou 147 casos da doença.

Estão em home office: Renata Vidal, da Secretaria de Comunicação, Fábio Mota, da Secretaria da Cultura, Luciano Sandes, da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e Giovanna Victer, da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Na sexta, será reaberto o gripário do Pau Miúdo e o prefeito já anunciou que vai abrir novas unidades para atender a demanda de pessoas com sintomas gripais. "Eu vou anunciar amanha a abertura de outros gripários. Mas existe uma demanda muito grande no sistema por causa do aumento rápido dos casos. Quem está com sintomas leves, deve ir para unidades básicas de saúde".

Surto de H3N2

Salvador registrou, nas últimas 24 horas, mais 38 casos da influenza H3N2. Com isso, sobre para 147 o número de ocorrências de gripe notificados na cidade em 2021. Desse total, 144 casos são do subtipo H3N2 e foram notificados entre o final do mês de novembro e início de dezembro.

Nesta quarta-feira (15), a capital baiana registrou a primeira morte por H3N2 este ano. Uma idosa de 80 anos que estava internada numa unidade hospitalar da rede privada do município, morreu em decorrência de complicações ocasionadas pelo vírus da gripe.