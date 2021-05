Quatro sinos da Igreja do Bonfim voltarão a tocar juntos

Igreja do Bonfim (foto: Tatiana Azeviche/divulgação)

A Igreja do Bonfim, na Colina Sagrada, será o próximo templo contemplado no projeto de Resgate dos Toques dos Sinos. O projeto idealizado pelo secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, já devolveu o toque dos sinos em nove igrejas. A cerimônia solene acontecerá no próximo dia 13 e, por conta da pandemia, seguirá os protocolos sanitários. A missa terá entrada restritiva, mas todo o evento será transmitido ao vivo nas redes sociais da Basílica e da SETUR.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, o historiador e coordenador do projeto, Rafael Dantas, falou sobre os sinos: “Ao longo de todo esse tempo, os sinos tocavam em cerimônias especiais, missas e festejos. No decorrer do século XX, o número de badaladas foi diminuindo e nos últimos anos só um sino tocava, com exceção de momentos festivos. Depois de décadas parados, os quatro sinos da Igreja voltarão a tocar juntos”.

O resgate do toque dos sinos da Igreja do Bonfim contou com o apoio do empresário Roberto Oliva, presidente do conselho da Intermarítima. “Para mim, é uma felicidade fazer parte do projeto, especialmente pela importância da igreja e por ser devoto. Uma alegria em dobro”, nos disse.

Raíssa Reale e Leonardo Sanches (foto: divulgação)

Chuva de arroz

Filho do deputado estadual Alan Sanches, o médico cardiologista Leonardo Sanches se casou, no fim de semana, em Vitória da Conquista, com Raíssa Reale. A celebração, por causa da pandemia, foi pequena e discretíssima. Os poucos convidados presentes, inclusive os familiares, acompanharam a cerimônia religiosa em um espaço separado, em tempo real, através de uma live.

Plano de Expansão

A Lindt acaba de abrir a sua primeira loja no Nordeste. O local escolhido foi o Salvador Shopping, na capital baiana. A abertura dessa loja faz parte do plano de expansão da empresa para 2021. “Queremos seguir abrindo lojas no Brasil também na região Nordeste, para estarmos cada vez mais próximos dos consumidores”, nos disse Walter Angst, CEO da Lindt no Brasil. Com mais de 175 anos, a marca suíça é líder global na categoria de chocolates premium e, com a unidade de Salvador, a empresa passa a ter 54 lojas espalhadas pelo país.

Restaurante Pereira (foto: Leonardo Freire/divulgação)

Brisa baiana

Da bela varanda do Pereira, debruçada para a Baía de Todos-os-Santos, é possível se perder nas horas degustando os clássicos da casa enquanto se admira o mar e o interessante vai-e-vem da Barra. Como se não bastasse esse clima balneário que o local imprime desde sua abertura, em 2004, os sócios Gustavo Baiardi, Cai Almeida, Rodrigo Gomes e Marcelo Rangel decidiram incrementar a estrutura criando, junto com a Stella Artois, o Calçadão do Pereira. Com o novo espaço, que atende às necessidades do momento atual, a capacidade foi ampliada para 150 pessoas, seguindo à risca os protocolos de higiene e segurança.

Outra novidade bem-vinda foi a chegada do novo chef executivo, Theo Tapioca, em dezembro do ano passado. “Estamos trabalhando com novos cardápios especiais para fim de semana e datas comemorativas. Todas criações são de Theo”, conta Rodrigo. O Pereira Restaurante funciona de quarta a domingo, das 11h às 20h30 e também opera com delivery pelo Ifood.

Mario Cravo Neto (foto: Acervo IMS)

Em cartaz

O Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, em São Paulo, reabriu no último sábado, seguindo as orientações e protocolos dos órgãos competentes. Neste primeiro momento, o centro cultural estará funcionando com capacidade e horários reduzidos. Por lá, um dos grandes destaques é a exposição Espíritos Sem Nome, de Mario Cravo Neto (1947-2009). A mostra levou dois anos para ser finalizada e apresenta as principais séries produzidas pelo fotógrafo baiano, entre as décadas de 1960 e 1990. Concebida em parceria com o Instituto Mario Cravo Neto, a seleção reúne 322 itens, incluindo, além de fotos, vídeos, desenhos e instalações.

Lar Doce Lar

Um dos apartamentos mais bonitos e luxuosos de Salvador está à venda. Localizado em um sofisticado edifício construído na Avenida Contorno, o imóvel conta com mobiliário de peso distribuído por 350m², 4 suítes, 4 vagas de garagem, projeto assinado por arquitetos premiados e condomínio com infraestrutura e píer de acesso ao mar. O atual proprietário não mora na cidade e colocou o apê para ser vendido por R$7,5 milhões (com os móveis fixos ) e R$8 milhões ( porteira fechada).

Pano rápido

Cirurgião plástico do Hospital Sírio Libanês (SP), Marcelo Sampaio esteve em Salvador. Na segunda-feira, coordenou duas cirurgias de reconstrução da mama, no Hospital da Mulher.

O livro Gilberto Gil – Todas as Letras, lançado originalmente em 1996 e reeditado em 2003, vai ganhar uma edição comemorativa em celebração aos 80 anos de vida e 60 anos de carreira do artista. A publicação tem lançamento previsto para 2022.

Luiz Mendonça Filho (foto: Luiz Dumas/divulgação)

O empresário Luiz Mendonça Filho, presidente do grupo LM, celebrou aniversário, ontem, em família. Por causa da pandemia, passou o dia recebendo cumprimentos através de mensagens e ligações.