Quatro suspeitos de tráfico de drogas são mortos pela PM no Arenoso

Quatro suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia Militar em um tiroteio no bairro do Arenoso, em Salvador, na tarde da quarta-feira (21).

Segundo a PM, equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp Central faziam rondas na região da Rua 21 de Abril quando encontraram um grupo armado. Quando viram os policiais, os homens começaram a atirar, diz a PM. Os policais reagiram.

Quando o tiroteio acabou, quatro dos suspeitos foram encontrados caídos no chão durante uma varredura no local. Eles foram levados ao Hospital Geral Roberto Santos, onde tiveram as mortes confirmadas.

No local, as equipes apreenderam 135 pinos de cocaína, três revólveres, uma pistola, 24 papelotes de crack, 109 porções de maconha, 13 porções de haxixe e duas porções de ecstasy, diz a PM.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria da PM.