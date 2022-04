Quatro suspeitos são presos com 58 kg de maconha em Feira de Santana

Quatro pessoas foram capturadas por equipes da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana), na noite de quinta-feira (31), com 58 kg de maconha embalada.



Os suspeitos transferiam pacotes embalados em plástico preto de um automóvel para o outro, na Avenida José Falcão. De acordo com o comandante da unidade, capitão Denis Anderson Barbosa, a situação chamou a atenção dos PMs. “Quando a guarnição se aproximou, um dos carros acelerou”, comentou o PM.



Os dois suspeitos que tiravam as embalagens de maconha de um Celta, cor prata, foram abordados, e com eles apreendidos 48 pacotes da droga. O automóvel que fugiu foi alcançado na Avenida Presidente Dutra. No carro foram apreendidos mais 10 pacotes.



Além da droga, também foram apreendidos os dois automóveis usados no crime, celulares e R$ 1,3 mil.



Os três homens e a mulher foram conduzidos ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, em Feira de Santana.