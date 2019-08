Que bicho é esse? Vídeo de coelho/corvo confunde internautas; assista

Quem vai é coelho, ou quem vai é corvo? A pergunta que agita os internautas no mundo inteiro, inclusive na Bahia, diz respeito a um vídeo curtinho, compartilhado no Imgur, no último sábado (17).

A gravação que mostra uma pessoa afagando uma criatura incógnita vem confundido geral, desde então, por mostrar o que aparentemente é um corvo, mas muitos consideram parecer também um coelho.

O vídeo só viralizou, no entanto, ao ser repostado pelo cientista Dan Quintana, no domingo. Confira a postagem e tire suas próprias conclusões.