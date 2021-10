Que buraco é esse na Barra? Conheça o novo point das redes sociais

Ultimamente a Barra tem sido notícia em todo Brasil pelos recentes casos de violência. Isso não pode definir o que é este bairro onde começou Salvador. O cartão postal da cidade continua lindo e esconde mistérios e belezas que nem o próprio soteropolitano sabe que existe. Se a morada de Iemanjá é no Rio Vermelho, a orixá tem outro cantinho todo especial ao lado do Farol da Barra, bem escondido, conhecido como o Buraco da Sereia. Esta piscina natural se tornou o lugar preferido dos turistas que querem postar uma foto moralizadora no Instagram. Você conhece? Afinal, que buraco é este? Não é fácil chegar, mas vale a pena e tem até um guia turístico que leva até o local. Bem-vindo a mais um mistério que só Salvador proporciona.



Existe todo um ritual até chegar no lugar e tirar sua foto para as redes sociais. Primeiro, é preciso olhar a tábua de maré, que precisa estar baixa, pois a piscina natural só aparece neste momento. Ela fica do lado esquerdo do Farol, no meio das pedras, quase no mar aberto. Nem todo mundo encontra, mesmo com estas explicações. “O Buraco da Sereia é um lugar surreal, pouco conhecido. Muita gente não sabe como chegar e, como o caminho é complicado, muita gente desiste. Eu mesmo só encontrei na segunda tentativa. Na primeira rodei, rodei e nada. É um lugar pouco explorado. Dá para tomar banho com os peixinhos”, disse a soteropolitana Letícia Santos, que postou sua foto no Instagram. Ela tem quase 11 mil seguidores e é uma das poucas nativas que já foram até lá.

Letícia em foto postada no Instagram (Foto: Divulgação)

Para quem não quer ter trabalho de achar o Buraco, saiba que o local tem um guia turístico especial específico para o lugar. Sérgio Pereira é, inclusive, o responsável pela fama do lugar nas redes sociais. O baiano que sempre se banhou nas águas da Barra resolveu fazer um perfil no Instagram com o mesmo nome do lugar. Toda vez que oferecia seu serviço de guia e acompanhava turistas até o Buraco da Sereia, postava no perfil, que hoje tem 4 mil seguidores. Ter Sérgio como guia também proporciona histórias interessantes sobre o lugar. Se você não acredita, problema seu. Mas era neste buraco que Iemanjá se encontrava com as amigas.

“O Buraco da Sereia é um lugar sagrado onde as sereias ficavam reunidas. Meu avô relatava isso para mim. Ele era pescador e morreu aos 105 anos. Ele dizia que os pescadores sempre avistavam sereias tomando banho lá e por isso ganhou o nome. O nome é antigo, tem mais de 500 anos e veio de geração em geração de pescadores”, conta Sérgio, que disse que o avô chegou a ver uma sereia no lugar.

“Ele pescava no local e registrou a sereia”, garante. Além de contar histórias sobre o lugar e tornar o local conhecido nas redes sociais, Sérgio cuida com carinho dos turistas. “Eu frequento o lugar desde criança e vi o potencial do lugar. Tive a ideia de divulgar nas redes sociais e virou um ponto turístico em Salvador. Eu mesmo limpo o lugar para não ter sujeira”.

Sérgio faz a foto do cearense Odnilzo Lobato (Foto: Divulgação)

O cara é referência. Qualquer turista que foi ao local lembra de Sérgio como parte da paisagem. “O buraco da Sereia é um local único, agradável, limpo, sensível, e no coração da Bahia. O moço que cuida daquele local é um ser humano fantástico, carismático, super doce, super gentil e que nos passa uma segurança gigantesca. Tive a vontade de levar o Buraco da Sereia e ele para casa! [risos]. A Bahia e seus belos encantos...”, disse o cearense Odnilzo Lobato.

Turistas

Natural de Cupira, em Pernambuco, Célio Romano viu o Buraco da Sereia no TikTok e virou meta de vida conhecer o paraíso. Em agosto deste ano, realizou o desejo. Veio para Salvador comemorar seu aniversário. “Estava doido pra conhecer, de longe foi uma das melhores experiências que tive na minha viagem para Salvador. Fui curtir meu aniversário lá e o Buraco da Sereia foi um dos meus lugares favoritos, se não o mais. O Sérgio é nota 10. Obrigado TikTok!”, disse Célio. Nem quem mora em Cabo Frio, um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, escapou dos encantos do Buraco da Sereia.

“Eu amei o local! Dei sorte de ir com a maré baixa, porque tenho uma amiga de Salvador que nunca conseguiu ir lá devido à maré. O local é lindo”, conta Thainá Bastos.

Sua foto no Buraco teve mais curtidas que seu passeio em Arraial do Cabo, no Rio. Outro patamar.

A paisagem do Buraco da Sereia é única. Basta dar uma hashtag no Instagram com o nome do lugar e vai ver mais de mil publicações. A piscina natural tem como borda as pedras e os corais. Ao fundo, um ângulo diferente do Farol da Barra. Não é aconselhado dar um mergulho com a maré alta, pois existe correnteza e passa a ser perigoso.Como um canto de sereia, este buraco parece encantar todo mundo que chega de fora. “O Buraco da Sereia foi uma grande e feliz surpresa para mim. A energia do lugar é surreal, essas coisas só vemos na Bahia. Sou pernambucana por erro do destino. Sinto que o meu lugar no mundo é Salvador”, disse Poliana Vance. E você, baiano? Vai se movimentar para conhecer o lugar ou prefere deixar somente os turistas tirando onda no nosso buraco? Lá ele...

