Que estreia: Bahia faz 3x2 e despacha o Corinthians na Fonte Nova

No futebol, todo mundo sabe: de virada é mais gostoso. E o Bahia sentiu o prazer de virar para cima do Corinthians, placar de 3x2 na estreia do Brasileirão 2019, neste domingo (28), na Fonte Nova. O resultado premiou a melhor atuação tricolor em relação ao adversário.

No duelo de campeões estaduais na primeira rodada da Série A, o Bahia se abalou com o gol de Pedrinho no fim do primeiro tempo e virou com autoridade, com gols de Arthur Caíke, logo depois do baque, Artur e uma pintura de Rogério. Clayson, já nos acréscimos, diminuiu.

O Bahia começou tomando as rédeas da partida, com marcação adiantada, jogadas dos dois lados, entrando na área adversária. Antes de um minuto, Ramires recebeu a bola na grande área, dominou e bateu de direita; Cássio caiu para fazer a defesa. Apesar do maior volume de jogo, foi quando o tricolor dominava a partida que o Corinthians foi letal. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Pedrinho recebeu livre e, em um chute de fora da área, colocou a bola no canto de Anderson e abriu o placar.

Não deu tempo de comemorar nem de sofrer. Cerca de 20 segundos depois de dar a saída de bola, Nino botou na cabeça de Arthur Caíke, que empatou: 1x1.

No segundo tempo, o panorama da partida estava o mesmo, com superioridade tricolor, mas sem converter em gols. Até que aos 30, Ramires acionou Rogério, que deu para Gilberto na esquerda e ele fez o passe para Artur decretar a virada do Esquadrão.

Para coroar a superioridade do time da casa, Ramires, de novo ele, puxou contra-ataque e serviu Rogério, que foi ajudado pela falha de Ralf no meio do caminho e ficou frente a frente com Cássio. O atacante teve muita categoria e fez um golaço de cobertura para aumentar a vantagem para 3x1 e, àquela altura, aos 38 minutos, praticamente selar o triunfo.

Ainda deu tempo para Clayson anotar o segundo gol corintiano, também de bela feitura. Ele puxou para a direita, bateu colocado no cantinho e Anderson não conseguiu pegar.

O próximo compromisso tricolor é quinta-feira, dia 2 de maio, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Na véspera, o Corinthians receberá a Chapecoense.

Ficha técnica:

Bahia: Anderson; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Ramires (Nilton); Artur, Fernandão (Gilberto) e Arthur Caíke (Rogério). Técnico: Roger Machado

Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Ramiro (Mateus Vital), Pedrinho (Vagner Love), Sornoza (Jadson) e Clayson; Boselli. Técnico: Fábio Carille

Estádio: Fonte Nova

Gols: Pedrinho, aos 46, e Arthur Caíke, aos 47 minutos do 1º tempo; Artur, aos 30, Rogério, aos 38, e Clayson, aos 49 do 2º

Cartão amarelo: Cáassio, Fagner, Carlos Augusto, Boselli; e Nino Paraíba

Público: 29.215 pagantes

Renda: R$ 804.545

Árbitro: Wilton Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho e Bruno Pires (trio de GO).