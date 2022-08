Que frio é esse? Salvador registra 19,1°C, menor temperatura do ano

A frase mais comentada nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (31) foi: 'Que frio foi esse que bateu em Salvador de madrugada?'. Os soteropolitanos, infelizmente, vão continuar com esse frio até o próximo sábado (3), quando a temperatura deve amenizar, porém, a chuva continuará em locais isolados da capital baiana, para a infelicidade dos friorentos de plantão, que estão sentindo a sensação térmica baixa desde o final de julho. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a cidade registrou a menor temperatura do ano, cerca de 19,1°C.

A frente fria que vem do sul do estado traz rajadas de ventos de até 50 km/h, que tem deixado o mar bastante revolto, além das janelas das casas que estão balançando constantemente, fazendo cair os móveis e objetos.

Entre os bairros de Salvador, Liberdade - Villa Sabiá conseguiu acumular cerca de 32,4 mm de chuva nas últimas 6 horas, seguido por, Lapinha (32,4 mm) , Barbalho (32 mm), Calçada (31,8 mm) e Brotas (27,2 mm).

Os moradores de Salvador terão de usar casaco - sem o cheiro de naftalina - ainda nesta quinta-feira (1°), pois a sensação térmica do frio estrondoso vai continuar. A temperatura segue com mínima de 20°C e máxima de 25°C.

Casaco e meias

Mesmo assim, o clima atual não deixa de ser motivo para quem vive por aqui não abrir mão do casaco, da calça e das meias. Franciele Luz, 23 anos, que trabalha em home-office, tem passado as últimas noites e dias assim.

"Nessa madrugada, eu acordei me tremendo toda de frio. E olha que eu estava de blusa, calça, meia e com aquela manta mais quentinha. De noite fico assim e durante o dia também, sempre agasalhada. Se precisasse sair de casa hoje, ia chorando de raiva", fala.

O estudante Ricardo Cohen, 24, também é 'friorento'. Sem a mesma sorte de Franciele, tem apelado ao ter que sair de casa para não sofrer com frio. Nessa madrugada, pensou que a temperatura estivesse muito mais baixa.

"Tá um frio da peste! Foi tanto que eu fui tirar minha temperatura, pensei que podia estar com febre. Pra mim, estava parecendo uns 15°C. Está osso demais, só durmo de casaco. Tô andando com o carro fechado sem ar-condicionado para aguentar. Nem ir correr estou conseguindo", relata.

Meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria afirma ser natural que os soteropolitanos sofram com essa temperatura. Segundo ela, a sensação de muitos tem a ver com as condições climáticas da cidade.

"É comum que sintam tanto frio. Aqui em Salvador não temos uma variação de temperatura tão grande ao longo do ano. A gente passa três estações em que a temperatura não cai. Durante o inverno, em alguns momentos, isso desce. Então, para o soteropolitano, é realmente baixa", afirma.

Temperatura de 19 e 20°C são recorrentes na capital e são registradas em praticamente todos os anos, segundo o Inmet. Para os friorentos, os próximos dias devem continuar difíceis. A previsão é que a temperatura continue, em média, em 20°C.

Travessia Salvador - Mar Grande

Devido ao mau tempo, a Travessia Salvador - Mar Grande continua sem operar nesta quarta-feira (31). Por volta das 9h de terça (30), a travessia foi suspensa após recomendação da Capitania dos Portos. O mar agitado e ventos fortes de até 47/kmh, deixaram as condições de navegação desfavoráveis para a viagem.

Até o momento, não há precisão sobre a retomada das operações, de acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).