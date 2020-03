Que tal fazer a diferença com os seus talentos?

Em meio aos desafios do momento que vivemos no mundo, milhares de pessoas estão colocando seus talentos a serviço de suas comunidades de forma voluntária, virtualmente. A gente nunca se sentiu tão próximos uns dos outros, mesmo com todo esse isolamento social passageiro. Definitivamente, o afastamento físico despertou um sentimento de empatia e solidariedade muito grande nas pessoas.

Estamos percebendo que, durante o isolamento, além de cuidar de si mesmo, é possível também ir além e fazer a diferença na vida do próximo. Todos nós temos talentos únicos e incríveis que podem gerar valor para as pessoas ao nosso redor.

Através das ferramentas digitais, podemos servir nossa rede com informações, conteúdos, troca de experiências e ensinamentos. Esse foi o caso de Luciano Weber, que criou a Maratona da Saúde Física e Mental nessa quarentena, ele é instrutor internacional de Yoga que está guiando práticas gratuitas de meditação através do seu Instagram @lucianoweber. As práticas acontecem todo dia às 6h da manhã e os resultados tem sido incríveis. “A prática foi maravilhosa, estava realmente precisando de um momento de relaxamento” – disse uma das participantes da maratona, após uma das sessões.

Pergunte-se: quais são seus talentos? O que eu sei fazer de melhor? Como posso servir e fazer a diferença na vida das pessoas ao meu redor com estes talentos? Seus talentos e habilidades são incríveis e as pessoas estão esperando por eles. Perceba que os seus talentos não são pra você, são instrumentos que você tem pra gerar valor para o mundo.

Separei aqui algumas dicas para você gerar valor para sua comunidade, mesmo ficando em casa, neste momento:

1. Faça um vídeo sobre os principais aprendizados que você está tendo com este momento e compartilhe nas suas redes sociais.

2. Compartilhe notícias positivas, oferecendo sua visão sobre elas

3. Demonstre amor e cuidado pelas pessoas ao seu redor

4. Escreva uma carta para seus vizinhos mais idosos oferecendo seu apoio

5. Compartilhe fotos suas fazendo refeições saudáveis e exercício físico

6. Mostre pras pessoas que elas não estão sozinhas neste momento

7. Ofereça uma ligação de apoio para quem mora sozinho ou longe da família

8. Aproveite pra separar doações que você pode fazer quando voltar à rotina

9. Dedique tempo ao seu autoconhecimento e conecte-se com você mesmo

10. Aproveite para estudar e potencializar suas habilidades e competências

Neste momento, o universo está te fazendo um pedido: desacelere. Entre em contato com o que realmente importa.

Se cuide.

Cuide do mundo.

Pense positivo e conecte-se com todos os aprendizados que você está tendo.

Quando a rotina voltar ao normal, você sentirá gratidão por mais um desafio vencido





Kiko Kislansky é colunista do CORREIO, especialista em Propósito, educador corporativo e escritor