Que vinhos pedir no Mezzogiorno, o menu executivo do Fasano Salvador

O Fasano Processo é cremoso refrescante e acompanha bem o couvert e as entradas do Mezzogiorno (foto/Paula Theotonio/divulgação)

Uma excelente maneira de conhecer o restaurante do Fasano (Praça Castro Alves, nº 5, Centro) é apostar no Mezzogiorno, menu executivo da casa. Disponível de segunda a sexta-feira, o cardápio custa R$ 89 e é composto por entrada, prato principal e sobremesa.

Apesar de o preço não parecer convidativo à primeira vista, a refeição tem um excelente custo-benefício: os insumos são de origem italiana e de marca própria, com preparos impecáveis e porções que vão te deixar feliz e satisfeito. E o melhor: pagando menos nos pratos, você ainda pode incrementar a refeição com os vinhos da marca - selecionados diretamente de produtores italianos.

Possíveis harmonizações

Como o cardápio está disponível das 12h às 15h, chegue cedo e prepare-se para se demorar no restaurante, que tem decoração art déco e um atendimento atencioso por parte dos maîtres. E são eles, com destaque para Luciano e João Victor, que sugerem uma taça (R$ 67) do Prosecco Di Valdobbiadene Superiore Fasano DOCG para acompanhar o couvert individual (R$ 19), com seleção de pães, manteiga e patê da casa. Jovem, leve, cremoso e com sabor e aromas marcados por notas cítricas, é bastante convidativo em meio às altas temperaturas da capital baiana.

Fique à vontade em escolher este rótulo para acompanhar também as entradas. São oito opções, mas destaco entre elas a Crema Di Pomodoro con Gnocchi di Ricotta e Basilico (Creme De Tomate Com Gnocchi De Ricota e Manjericão), a Insalata di Formaggio Di Capra Croccante & Fichi Arrosto (Salada Verde com Queijo de Cabra & Figos Assados, ou a Polenta con Ragú Di Polpo, Pomodoro E Olive (Polenta com Ragu de Polvo, Tomate e Azeitonas).Para acompanhar os pratos principais, o elegante, fresco e sutilmente amadeirado Chianti Fasano DOCG 2016 (R$ 70 a taça), direto da Poggiotondo Wines na Toscana, faz bonito.

Petit Gateau de Doce de Leite com Sorvete de Baunilha (foto/Paula Theotonio) Para entradas tanto o Fasano Pinot Grigio quando o Fasano Prosecco fazem boa companhia às 8 opções (foto/Paula Theotonio) Selecionados de produtores italianos, vinhos de regiões produtoras com Denominação de Origem Controlada & Garantida (DOCG) ganham a marca Fasano no Brasil (foto/Paula Theotonio) (foto/Paula Theotonio) O Chianti Fasano é uma excelente escolha para os pratos com molhos vermelhos mais leves e massas delicadas com recheios mais untosos (foto/Paula Theotonio) O mâitre João Victor conta que a adega climatizada recebe eventos privados para até 6 pessoas (divulgação)

Adorei a harmonização com o Ravioli d’Agnello con Fonduta (Ravioli de Cordeiro, Fonduta de Parmesão e Redução de Vinho), de massa delicada e recheios potentes. Com o Cavatelli Alla Piemontese, com massa de sêmola e ragu de linguiça e cogumelos secos, talvez seja necessário pedir algo mais potente. Na harmonização com o Nasello In Crosta di Erbe Con Risotto Al Limone (Pescada Branca em Crosta de Ervas com Risoto de Limão), não tenha dúvidas: vá no exuberante, refrescante e cítrico Fasano Pinot Grigio 2017 (R$ 70 a taça). Da região de Friulli e produzido pela Di Lenardo, o rótulo jovem cai bem com diversos outros preparos mais leves do menu executivo.

Para sobremesa, renda-se ao Petit Gateau Di Dolce Di Latte Con Gelati Di Vaniglia (Petit Gateau De Doce De Leite Com Sorvete De Baunilha) e aos sorvetes artesanais. Sua felicidade será completa.

Em resumo: qualquer um dos três vinhos degustados acompanha bem toda a refeição, é só saber dosar o “peso” do prato com a estrutura da bebida. Caso haja dúvidas, os mâitres estão preparados para auxiliar os comensais. A colunista esteve no restaurante a convite da A&G Plus Comunicação e Hotel Fasano.

EM TEMPO

A 5º edição do Bahia Vinho Show acontece nesta sexta e sábado (1º e 02/11), das 17h às 21h, no Hotel Vila Galé Salvador. Com tema ‘Vinhos do Brasil’, contará com palestras e bate-papos com especialistas do setor, além de expositores de áreas afins, como queijos, pães, azeites, entre outros. Os ingressos, no valor de R$ 70, à venda no site www.bahiavinhoshow.com, dão acesso a toda a programação do dia escolhido do evento e a uma taça de cristal para degustação. Mais informações no www.clubegourmetbahia.com.