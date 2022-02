Queda de André Porciuncula do controle da Lei Rouanet é dada como certa

O fim da passagem do PM baiano Andre Porciuncula pela Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura já é dada como certa no Planalto. A demonstração objetiva da fritura foi efetivada nesta semana, ao ser o único a ter os gastos de uma viagem a Los Angeles, nos Estados Unidos, revelados pelo governo por meio da Lei de Acesso a Informação (LAI).

Segundo a Folha, ele gastou mais de R$ 20 mil durante cinco dias. Em tese, a missão tinha como objetivo tratar de assuntos do audiovisual, mas, inicialmente, não havia ninguém do setor na comitiva. O gasto apenas com passagens foi de R$ 9.928 (US$ 1932). Porciúncula ficou hospedado em um local com diária de R$ 2.364 (US$ 460). Foram R$ 9.453 (U$S 1.840) de despesas com hotel.

Ele embarcou com o coordenador-geral de relações multilaterais do Ministério do Turismo, Gustavo Souza Torres, e o secretário do Audiovisual, Felipe Pedri. O Planalto detalhou apenas os gastos do gestor da Lei Rouant.

André ocupa o cargo desde outubro de 2020, colocando em prática a missão recebida de burocratizar os critérios de apoio utilizados para conferir apoio a projetos culturais.