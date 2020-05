Queda de árvore interdita rua e deixa moradores sem energia na Barra

A queda de uma árvore interditou a entrada da Rua João Pondé, transversal à avenida Princesa Isabel, na Barra, na madrugada desta quarta-feira (13). Os galhos atingiram a fiação e moradores estão sem energia elétrica até esta manhã.

(Foto: Juracy dos Anjos/Leitor CORREIO)

Morador da rua, o leitor Juracy dos Anjos contou que funcionários da Coelba estiveram no local, mas explicaram que a energia só poderia ser restabelecida após a retirada da planta. Moradores aguardam técnicos da prefeitura para realizar a remoção.

Ninguém ficou ferido no incidente nem a árvore atingiu nenhum veículo.

Chuvas

A Defesa Civil já registrou nesta quarta 41 solicitações de emergência, entre alagamento de imóvel, ameaça de desabamento, imóvel alagado, árvores ameaçando cair, desabamento de imóvel, desabamento parcial, deslizamento de terra e infiltração.

De acordo com Sosthenes Macedo, diretor da Codesal, a previsão é de tempo nublado com chuvas fracas a moderadas até o final da manhã, com risco para deslizamentos de terra. As chuvas são ocasionadas por causa da atuação da convergência de umidade combinada com a atuação da frente fria sobre o oceano Atlântico.

Devido à previsão do tempo e ao solo encharcado, a Defesa Civil alerta que os moradores onde as sirenes já foram acionadas continuam em risco. Eles devem permanecer em locais de abrigo. Já foram acionadas sirenes no Bom Juá; Castelo Branco / Moscou; Sete de abril / Bosque Real; e São Caetano / Baixa do Cacau.