Queda de árvore no Cabula interdita rua em Salvador

A queda de uma árvore na rua Almiro Mário de Almeida, na região do Cabula, em Salvador, foi responsável por um transtorno no local. As chuvas da madrugada desta quarta-feira (20) tiveram como consequências a interdição da passagem de carros, além da derrubada de um muro de um condomínio residencial. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o morador Adalberto Damasceno Filho, as duas vias passaram a manhã totalmente interditadas, desde a queda da árvore, por volta das 4h. A fiação elétrica não foi afetada.

O tráfego de uma das vias, entretanto, já foi liberado, e agentes da Secretaria Municipal de Manutenção estão no local.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Essa foi apenas uma das quedas de árvore em Salvador nesta quarta-feira (20). De acordo com boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), mais duas caíram até às 13h30.

A Seman informou que as demais ocorrências, já atendidas, foram no final de linha do Pero Vaz e outra ainda no Cabula.

Procurada, a Transalvador não deu um retorno até a publicação da matéria.