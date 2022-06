Queda de poste deixa região da Ribeira sem energia

A queda de um poste deixou a região do final de linha da Ribeira sem energia elétrica nesta quarta-feira (29). De acordo com relatos de moradores, o equipamento caiu por volta das 3h, mas não se sabe o motivo.

O equipamento ficou atravessado na via. Técnicos da Neoenergia Coelba foram enviados até o local para eliminar possíveis riscos elétricos para a população. O poste começou a ser retirado da via por volta das 7h30.

Em nota, a Coelba informou que "equipes especializadas estão mobilizadas, atuando na substituição do poste e normalização do fornecimento de energia dos clientes afetados". A empresa ainda está investigando as causas da queda do equipamento.