Queda em sistema causa suspensão temporária da emissão do cartão SUS

Os atendimentos de emissão da 1ª via e transferência de domicílio de vinculação do cartão SUS nas prefeituras-bairro de Salvador estão sem acontecer desde 8h desta sexta-feira (13). Segundo a prefeitura, isso acontece porque o sistema de pesquisa da base do Ministério da Saúde está inoperante.

As prefeituras-bairro aguardam o reestabelecimento do sistema para retomar o atendimento à população. Os beneficiários que já possuem cartão SUS vinculados ao município de Salvador continuam tendo acesso ao recadastramento de forma on-line, por meio do site específico para este fim (clique aqui).

Vacinação

A atualização da situação cadastral do cartão SUS é obrigatória para ter acesso à primeira dose da vacina contra covid-19 em Salvador. Para evitar a formação de filas e gerar lentidão nos postos de vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que antes de se dirigir aos pontos de imunização, é necessário conferir se o nome consta na lista do site da pasta, na Relação de Adultos Elegíveis para Vacinação, no site da SMS . Caso não esteja, basta fazer o recadastramento on-line.

Para os moradores de Salvador com o cartão SUS vinculado a outro município, o procedimento deve ser feito em uma das Prefeituras-Bairro, mediante agendamento prévio. No local, é necessário apresentar comprovante de endereço atualizado no nome do titular do cartão ou parente de 1º grau (pais ou filhos). Só após esse processo, os cidadãos elegíveis deverão se dirigir aos locais de vacinação.