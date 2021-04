Queiroga prevê a distribuição de 16,8 milhões de doses nos próximos 6 dias

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse na noite desta quinta-feira (29), que o governo federal vai distribuir 16,8 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 nos próximos seis dias. O anúncio foi feito em discurso na recepção da carga de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer, que será enviada para as capitais brasileiras a partir desta sexta-feira, 30.

Queiroga não explicou qual o quantitativo de distribuição das outras duas vacinas utilizadas no País, o imunizante Coronavac, do Instituto Butantan, e a vacina do laboratório AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O anúncio ocorre em um momento em que cidades de diferentes Estados tiveram de interromper a aplicação por falta de doses.

Apesar desse cenário, o ministro exaltou a capacidade de vacinação vista no Brasil, citando o dado de que o País é o quinto que mais aplicou doses contra a covid-19, atrás de Estados Unidos, Índia, China e Reino Unido. O número, no entanto, faz referência ao dado absoluto de vacinas e não leva em consideração a proporção em relação ao total da população brasileira. Ao menos 50 países já aplicaram mais doses que o Brasil em termos proporcionais.

Dados do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira mostram que as cidades brasileiras imunizaram 31,2 milhões de pessoas com a primeira dose, o que representa 14,74% do total da população. A porcentagem cai para 7,15% entre os que receberam as duas doses, necessárias para a imunização completa. Com o ritmo de imunização aquém do ideal, o País chegou nesta quinta a 400 mil vítimas da covid-19.

Sobre as 16,8 milhões de doses, Queiroga destacou que o número equivale ou supera a população de países como Portugal, Grécia e Israel. "Tudo isso é possível graças à força do Programa Nacional de Imunização. Negacionismo é querer negar o óbvio: vacinamos a nossa população com eficiência sem precedentes. Temos capacidade para vacinar 2,4 milhões de pessoas todos os dias", disse na pista de pouso de Viracopos.

Apesar de dispor dessa capacidade, o número máximo ainda não foi atingido na atual campanha de vacinação. Nas últimas 24 horas, por exemplo, as cidades aplicaram 977 mil vacinas, entre primeira e segunda dose.

"O governo tem o compromisso de levar imunizantes seguros, eficazes e efetivos, e aprovados pelas nossas autoridades sanitárias. É assim que vamos angariar a confiança da sociedade brasileira", comentou o ministro da Saúde. O acordo com a Pfizer prevê 100 milhões de doses e foi fechado neste ano após entraves do governo na negociação no ano passado, quando 70 milhões de doses foram oferecidas. Nesta semana, a Anvisa negou o pedido de Estados para importar a vacina russa Sputnik V.