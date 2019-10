'Queiroz cuida da vida dele, e eu da minha', diz Bolsonaro sobre áudios vazados

Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira (24/10) em Pequim, os áudios divulgados pelo jornal O Globo, que mostram o ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro discutindo cargos no Congresso em junho deste ano. O presidente disse desconhecer o material.

"Eu não sei dessa informação. Por favor, por favor. O (Fabrício) Queiroz cuida da vida dele, eu cuido da minha", disse o presidente a jonalistas após jantar com empresários brasileiros,

"Por favor, a minha preocupação aqui para eu não acabar a entrevista com vocês é tratar das questões do interesse de todos os brasileiros", prosseguiu.

Mais tarde, questionado novamente sobre as falas do ex-assessor, divulgadas nesta quinta pelo jornal O Globo, Bolsonaro pergunta: "Ele falou que está negociando cargo, é isso?"

Em seguida complementa: "Eu não falo com o Queiroz desde que aconteceu esse problema", em referência às primeiras denúncias sobre as suspeitas de prática da rachadinha (quando assessores devolvem parcela de seu salário a políticos), no final de 2018.

Segundo áudio de WhatsApp datado de junho e divulgado pelo jornal O Globo, Queiroz continuaria negociando cargos no em gabinetes e comissões do Poder Legislativo federal.