Queiroz depositou R$ 25 mil para mulher de Flávio Bolsonaro pagar apartamento

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, depositou R$ 25 mil na conta da mulher do ex-patrão, filho do presidente Jair Bolsonaro, uma semana antes do casal pagar a primeira parcela na compra de uma cobertura na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, a informação foi obtida pelo Ministério Público do Rio após a quebra de sigilo bancário do casal. Também foram encontradas outras movimentações financeiras na conta da dentista Fernanda Bolsonaro feitas para dar cobertura ao pagamento de entrada no imóvel.

Entre os outros valores, há também um crédito em espécie de R$ 12 mil realizado por uma pessoa cuja identidade é mantida sob sigilo.

Amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro, Queiroz é apontado pelo MP-RJ como o operador financeiro do esquema da “rachadinha” no antigo gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde ele exerceu o mandato de deputado estadual de fevereiro de 2003 a janeiro de 2019.

A suspeita dos investigadores é de que o ex-assessor recolhia parte do salário de alguns assessores para repassá-los ao filho do presidente Bolsonaro.

Segundo os dados da investigação da Promotoria, dias antes de a família de Flávio Bolsonaro pagar R$ 110,5 mil pela entrada no apartamento, em agosto de 2011, houve um movimento de créditos na conta de Fernanda para cobrir a despesa futura. O primeiro foi realizado por Queiroz, no dia 15.

Dois dias depois, a conta da dentista Fernanda Bolsonaro recebeu R$ 74,7 mil de resgate de aplicações em fundos. No dia 19, há um novo depósito em espécie (feito por pessoa cujo nome não é revelado) na conta da mulher do hoje senador.

Toda a movimentação nesses quatro dias gerou um crédito adicional de R$ 111,7 mil na conta da dentista — o total de saída para entrada no imóvel foi de R$ 110.520.