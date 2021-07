Queiroz reclama de aliados de Bolsonaro e diz que 'metralhadora está cheia'

O policial aposentado Fabrício Queiroz, apontado como operador de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na Assembleia do Rio, se queixou do afastamento de aliados do presidente Jair Bolsonaro.

Queiroz fez o desabafo em uma rede social no domingo (25) postando uma foto em que aparece com o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ), o assessor especial da Presidência, Max Guilherme Machado de Moura e o advogado Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar de Flávio.

"É! Faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí (águas de salcichas) literalmente! Vida segue...", escreveu ele na legenda. A foto foi publicada três anos atrás na página de Hélio Lopes.

Respondendo ao comentário de um amigo, Queiroz escreveu ainda: Minha metralhadora tá cheia de balas kkk". Em outras réplicas, ele fez questão de preservar Bolsonaro. Uma das perguntas foi se ele era a favor do impeachment do presidente. "Defendo Lula na prisão. Bolsonaro até 2026!", escreveu.

Com a repercussão do post, Queiroz mudou a estratégia, dizendo que fez uma armadilha para identificar os petistas que seguem sua página. "Coloquei uma isca no Facebook, consegui pegar vários PTralhas inflitrados entre meus amigos. Bolsonaro 2022!!"

Mesmo assim, ele deletou a postagem no final da noite.