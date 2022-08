Quem comprou o Gol? Mesmo sem nenhuma atualização, hatch da Volkswagen lidera vendas

Com 11.925 unidades emplacadas em julho, o Gol surpreendeu e alcançou a liderança do mercado brasileiro.

O hatch da Volkswagen superou no último mês todos os carros de passeio e também comerciais leves, deixando a Fiat Strada (10.897) em segundo lugar e o Chevrolet Onix (8.836) em terceiro.

Veterano e há anos sem uma atualização, o Gol é oferecido em apenas uma versão. Por isso, recebemos muitos questionamentos dos leitores: quem comprou o Gol? De acordo com a Fenabrave, federação dos revendedores de veículos, 9.697 exemplares do carro foram destinados a uma modalidade denominada como Venda Direta.

Ou seja, mais de 80% das vendas do hatch da VW foram destinados a frotas de empresas, locadoras e outros segmentos que podem realizar compras diretamente com a fábrica, como taxistas e produtores rurais.

O Gol é produzido no país desde maio de 1980 e liderou os licenciamentos no mercado nacional por 27 anos.

No total, mais de 8 milhões de unidades do veículo foram fabricados e, entre outras inovações, foi o primeiro flex comercializado no país.

Desde a primeira geração, ele já foi exportado para 69 países, no total, 1,5 milhão de carros foram enviados para o exterior. No final deste ano, a VW vai deixar de produzi-lo.

MERCADO DE LOCAÇÃO NO BRASIL

O maior cliente das vendas diretas são as locadoras e, dentre elas, a maior é a Localiza, que se fundiu com a Unidas por meio da combinação das ações.

Com essa fusão, na América do Sul, a empresa terá 670 agências de aluguel e 190 lojas de seminovos. Somada, a frota passou de 293 mil veículos para 445 mil unidades.

A Localiza tem 16 mil colaboradores e estima atender 12 milhões de clientes por ano na região.

No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, a frota das suas associadas é de 1.213.220.

Na Bahia, atuam 1.036 locadoras, que somam uma frota de 11.118 automóveis, vans e picapes. No estado, o setor de locação gera 7.330 empregos diretos.

PARA ENFRENTAR A HARLEY-DAVIDSON

A BMW está de olho nos clientes do segmento cruiser e programou para os próximos dias a estreia da R18 no mercado nacional.

A moto custa R$ 139.900 e é equipada com um motor Boxer de 1.8 litro. Com dois cilindros, rende 91 cv de potência e tem 16 kgfm de torque.

A divisão de motocicletas da BMW anunciou a chegada da R18 ao Brasil

CG, A CAMPEÃ NACIONAL

Enquanto a briga dos carros segue acirrada, entre as motos, a Honda CG segue tranquila na liderança. No acumulado do ano, computando as vendas de janeiro até julho, foram emplacadas 209.226 unidades.

Como comparação, o Hyundai HB20, automóvel de passeio mais vendido, teve 50.990 unidades licenciadas, e a Fiat Strada, líder entre os comerciais leves, somou 61.942 unidades.

A Honda CG chegou ao mercado brasileiro em 1976

Para a linha 2023, a Honda anunciou como maior novidade a cor prata metálico para a versão Titan, que tem detalhes em vermelho nas rodas e carenagem.

Por enquanto, a empresa anunciou os preços da Titan (R$ 15.060) e Fan (R$ 13.880), o valor da Start será revelado em setembro.

ATUALIZAÇÃO ONLINE

Os lançamentos recentes da Volvo chegaram equipados com um sistema fornecido pela Google. Por isso, o CarPlay não estava habilitado em modelos como o C40.

Mas agora os usuários de iPhone já podem atualizar o remotamente seus carros e usar o sistema da Apple.

Os Volvo que contam com sistema nativo da Google já podem utilizar o CarPlay

“Através das atualizações over-the-air, podemos garantir que nossos clientes possam desfrutar de novos recursos de forma rápida e fácil”, disse Sanela Ibrovic, chefe de experiência conectada da Volvo Cars.

“Isso significa que um Volvo não está mais no seu melhor quando sai da fábrica, mas continua melhorando à medida que lançamos atualizações adicionais”, completa o executivo.

GLADIATOR:SUCESSO DE VENDAS

No lançamento da Gladiator, primeira picape da Jeep comercializada no Brasil, os executivos da empresa revelaram que a expectativa era vender 300 unidades da picape até o final deste ano.

No entanto, apenas 3 horas depois da apresentação, a Jeep anunciou que 322 unidades foram vendidas. Ou seja, em 180 minutos o fabricante faturou R$ 161 milhões, quase R$ 900 mil por minuto.

Veja em vídeo a avaliação da picape da Jeep

Por outro lado, o Wrangler, modelo que deu origem à picape, só teve 30 unidades emplacadas no acumulado deste ano. Em 2021, o utilitário somou 214 licenciamentos.

A RAM, marca que como a Jeep faz parte do grupo Stellantis, está de olho nesse mercado e irá lançar um novo modelo semana que vem.

TOYOTA: UMA DÉCADA EM SOROCABA

A fábrica da Toyota em Sorocaba (SP) completou nesta semana 10 anos de operação.

Neste período, foram produzidos 1 milhão de veículos, que foram comercializadas no Brasil e outros países da América Latina.

São produzidos por lá o Yaris, Corolla Cross e, exclusivamente para exportação, o Etios.