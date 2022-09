Quem é a fã de Justin Bieber que tatuou data do show cancelado

Em meio a rumores se Justin Bieber viria, ou não, ao Brasil, uma fã decidiu tatuar a data do show que o artista faria em São Paulo. No entanto, Victoria Sancam, de 20 anos, descobriu, assim como todos os internautas, que ele faria apenas uma única apresentação: a do Rock in Rio.

O show, que seria no dia 15 de setembro, foi cancelado antecipadamente, frustrando a fã que admira o cantor há mais de 10 anos. A confirmação da suspensão da turnê ocorreu após o artista se apresentar no RiR. Os produtores alegaram que Justin Bieber está com problemas psicológicos e não faria os shows na América do Sul.

Victoria, decepcionada com a situação, publicou a tatuagem nas redes sociais apenas para mostrar o quão fã era do cantor. Mas a foto viralizou tão rápido que, em meio aos rumores do cancelamento, ela foi convidada por um dos patrocinadores do festival para ver o show do artista no RiR. "Foi um sonho de mais de 11 anos realizado", disse ao G1.

Mesmo sem o show em São Paulo, ela comentou que vai fazer outra tatuagem em homenagem ao que viveu no maior festival de música do Brasil: "Com certeza vou tatuar Rock in Bieber, pois o show foi sensacional".