Quem é Mariano: o nativo acusado de invadir área de preservação no Vale do Capão

José Mariano fala pouco. Foi criado numa casa nos Campos, vilarejo na subida para a Cachoeira da Fumaça, na companhia dos pais e nove irmãos. Todos sobreviviam do que o pai, Pedro, retirava da terra. Depois de completar 20 anos, foi indicado como caseiro da primeira grande construção do Vale do Capão, distrito de Palmeiras. É quando a história de Mariano, hoje citado como invasor de terra e acusado em outros casos de agressão, começa a mudar.

A família de Mariano, 48, é conhecida como os Pirocas. O pai foi quem primeiro levou o apelido de Piroca, ligado, no tupi-guarani, a algo próprio da terra. No primeiro trabalho como caseiro, em 1995, iniciou hábitos que o levariam a uma má fama no Vale.

“Ele é irritado. Ninguém quer nem falar, tem medo”, diz um nativo, sob anonimato.

O patrão ia ao Capão apenas para veranear. Como estavam isolados, Mariano começou a relatar invasões que nunca se provaram verdadeiras. De lá, seria demitido em 2006, quando a casa é vendida. A reportagem ouviu pelo menos 15 nativos que estão certos de que a saída foi provocada por Mariano.

“Ele gostava de perturbar, as pessoas que saíram de lá saíram sem quer ouvir falar nunca mais do Capão”, conta outra fonte, novamente sob anonimato.

O endereço fixo era nos Campos, onde casou com outra nativa, com quem teve um filho. Uma agressão de Mariano contra a ex-companheira acabou, neste ano, na Vara Criminal de Iraraquara. O juiz atestou indícios de violência, que incluíram ameaças de morte na presença do filho.

A agressividade relacionada à terra já havia se tornado questão de polícia. Já era, à época, acusado de invadir o terreno, provocar incêndios e fazer desvio de água. Depois da separação, engatou namoro com Leila. A policial se aposentou por invalidez neste ano, depois de quatro anos afastada da 13ª Delegadia de Lençóis por "motivos de saúde". Ela também responde, na Corregedoria da Polícia Civil, por acusações relacionadas a ameaça.

Os dois vivem numa casa no Parque Municipal desde 2016. Nos dias movimentados das trilhas para Águas Claras, Morrão ou Lençóis, recebem turistas e guias num bar improvisado. “A tática é ocupar o espaço para dizer que é dele”, diz outro morador. A prima, Adaílde, e o esposo paraibano, Afonso, também estão sempre juntos a Mariano. A nova geração dos Pirocas dizem ocupar regularmente a propriedade, que seria uma herança familiar.

*Com supervisão da editora Mariana Rios