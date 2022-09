Quem é o ex-padrasto de Neymar confirmado em A Fazenda 14

Conhecido nacionalmente e até em terras internacionais como o ex-padrasto do jogador Neymar, o influenciador Tiago Ramos teve uma relação bastante polêmica com Nadine Gonçalves, mãe do craque do Paris Saint-Germain. Ele foi anunciado na noite desta quinta-feira (8) como um dos peões que estarão em A Fazenda 14.

Vaidoso, charmoso, mas sempre envolvido em polêmica, Tiago iniciou sua carreira na fama após pedir a mãe do jogador em namoro no começo de 2020. O relacionamento teve seus altos e baixos, principalmente após ele ter sido apontado como ex-ficante de Carlinhos Maia e até do chef Mauro Leitão, o cozinheiro dos famosos.

Ainda no mesmo ano do anúncio do relacionamento, Tiago teve seu nome envolvido em diversos problemas, como uma possível agressão a uma ex-namorada na Espanha, além de ter traído a mãe do jogador com outros homens. Outro boato que circulou na época é que o influenciador teria sido garoto de programa, mas negou a informação, assim como teria sido "michê".

Meses depois, o namoro acabou pela primeira vez e até uma ambulância foi chamada para atender o modelo, que teria se machucado enquanto brigava com a mãe do jogador. Em 2022, ele chegou a fazer uma tatuagem com o nome de Nadine, mas cobriu o desenho no mês seguinte. Agora, o influenciador integrará a lista de famosos em A Fazenda.

Confirmados

Nesta semana, a Record informou o nome de alguns dos integrantes do programa, são eles: Kerline, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Deolane Bezerra, Iran Malfitano, Deborah Albuquerque e Ellen Cardoso.

O restante do elenco será anunciado durante a pré-estreia do reality, na próxima segunda-feira (12). Na noite seguinte, às 22h45, o programa terá início e ficará por três meses no ar.