Quem é Osmar Loss? Conheça mais sobre o novo técnico do Vitória

O Vitória já tem um novo treinador: Osmar Loss. O técnico foi anunciado pelo presidente Paulo Carneiro na manhã de terça-feira (21), por meio da sua conta na rede social Twitter.

O treinador chegou à Toca pela tarde e se reuniu com a diretoria. Ele será apresentado à imprensa nesta quarta-feira (22) pela manhã e comandará o seu primeiro treinamento.

Loss terá quatro dias antes de estrear pelo Leão, no domingo (26), às 16h, contra o Atlético Goianiense, fora de casa, pela quinta rodada do Brasileiro da Série B.

Naturalmente, a pergunta que vem à mente da maioria da torcida neste momento é: quem é Osmar Loss?

O treinador gaúcho tem 43 anos. Começou a carreira na base do Internacional, onde ficou de 1994 a 2009 e de 2011 a 2013. O destaque nacional, porém, veio no Corinthians, onde trabalhou daquele ano até setembro de 2018.

“Ele chegou ao Corinthians como um visionário do futebol, um cara que entendia de base e da maturação dos jogadores. Assumiu com enorme expectativa e correspondeu. Ganhou diversos torneios no sub-20 num trabalho muito acima da média”, conta o repórter Luiz Teixeira, da Rádio BandNews FM de São Paulo.

“Loss vinha sendo preparado para ser o treinador do profissional do Corinthians. Porém, foi colocado numa sinuca de bico no ano passado, após a saída do (Fábio) Carille. O clube quis repetir o que havia dado certo com o próprio Carille e efetivou o Loss, que era auxiliar”, completa o setorista do Timão.

Loss assumiu o time profissional em maio de 2018. Antes, só havia treinado as equipes principais do Juventude (2010) e do Bragantino (2015). O Corinthians, então campeão nacional, no entanto, estava passando por um desmanche e o treinador não conseguiu dar sequência ao trabalho do antecessor.

“Ele subiu de maneira precipitada. Saíram atletas como Jô e Rodriguinho e a reposição não foi à altura. Ele teve 30 dias para treinar durante a Copa do Mundo, mas o time era muito frágil e não surtiu efeito”, diz Luiz Teixeira.

Guarani

Loss acabou sendo recolocado no sub-20 após perder para o Ceará em setembro. Logo depois pediu para deixar o clube. Em janeiro, foi contratado para a sua segunda equipe, o Guarani. “Ele teve dois bons jogos: em um, ganhou de virada do Corinthians (2x1) em Campinas, sua melhor partida. Depois ganhou do São Paulo no Pacaembu (1x0)”, conta o repórter Carlos Rodrigues, do jornal Correio Popular.

“Depois teve poucas atuações boas, só jogos feios. Pregava um time ofensivo, mas não foi isso que se viu. O ataque não funcionava e a zaga tomava muitos gols. A equipe oscilava muito durante o jogo, costumava tomar gols nos minutos finais”, completou.

A situação de Loss piorou depois de ser eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil para o Avenida-RS, por 1x0. “Mas a diretoria bancou ele. Só que a gota d’água veio depois que ele perdeu para a Ponte Preta por 3x0, em maio. Aí ele acabou demitido no vestiário”, conta o repórter.

Ao todo, foram 12 jogos pelo Guarani. Ganhou quatro, empatou dois e perdeu seis.