Quem é Wilker Leão? Conheça o youtuber que despertou a raiva de Bolsonaro em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã desta quinta-feira (18). O mandatário cumprimentava apoiadores na saída do Palácio da Alvorada quando o youtuber Wilker Leão começou a filmá-lo, fazendo provocações.

A confusão começou quando Wilker Leão foi derrubado por seguranças do presidente. Irritado, ele passou a xingar Bolsonaro de “vagabundo”, “safado”, “covarde” e “tchutchuca do Centrão”.

Bolsonaro perdeu a paciência com o youtuber, tentou pegar o celular da mão dele e chegou a puxar a camisa do homem. Seguranças apartaram o entrevero.

Quem é Wilker Leão? Veja perfil do youtuber

O homem que despertou a raiva de bolsonaro é o youtuber Wilker Leão. No perfil do LinkedIn, ele se apresenta como bacharel em Direito e cabo do Exército Brasileiro desde 2014.

Na página, Wilker diz que é auxiliar da Assessoria Jurídica da Secretaria de Economia e Finanças do Exército desde 2015. No YouTube, porém, ele afirma que deixou o cargo em 2022.

“Tive muitas experiências com o Direito Militar, e pude evoluir consideravelmente a minha percepção a respeito de muitos temas polêmicos e relevantes acerca do militarismo”, diz o perfil profissional dele.

O canal de Wilker Leão no YouTube foi criado em 4 de abril de 2020. Na página, ele promete discutir “militarismo, política e sociedade”. Até o momento da publicação desta matéria, o canal reúne 13,4 mil seguidores.

A maioria dos vídeos recentes possui títulos relacionados a eleições, militarismo e provocações a bolsonaristas e petistas. Ele aparece nas imagens questionando esses eleitores sobre diversas questões, muitas delas polêmicas.

Ainda no LinkedIn, ele diz que deseja construir conhecimento por meio de temas polêmicos e relevantes que envolvam o militarismo.