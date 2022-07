Quem se habilita? Possível contusão de Rafinha abre brecha no ataque do Vitória

Artilheiro do Vitória na Série C do Brasileiro, Rafinha não tem presença certa na antepenúltima rodada da fase classificatória da competição. Autor de seis gols, o atacante machucou a coxa e pode desfalcar o Leão diante do ABC, domingo (31), às 16h, no Barradão. Encontrar um substituto à altura do jogador mais produtivo do setor não será missão fácil, mas a situação exige que o técnico João Burse ao menos pense nas possibilidades.

Rafinha fará exame nesta terça-feira (26), quando será reavaliado pelos médicos do Vitória. O jogador de 30 anos fez 11 jogos com a camisa vermelha e preta na temporada, apenas um deixando o banco de reservas. Ele machucou a coxa no último domingo (24), durante o primeiro tempo do empate sem gols com o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Na ocasião, ele foi substituído por Roberto, que aparece como mais forte candidato a ficar com a vaga diante do ABC caso Rafinha seja vetado pelos médicos. Um dos jogadores mais experientes do elenco rubro-negro, Roberto tem 36 anos e fez 26 jogos pelo Vitória na temporada, 10 deles como titular. Marcou dois gols, um no Baiano e outro na Copa do Brasil, mas ainda não encontrou o caminho das redes na Série C. No torneio de acesso, deu uma assistência.

Roberto ainda não foi titular com João Burse, mas saiu do banco nos cinco jogos comandados pelo treinador. Jogador de beirada, ele também já foi utilizado como homem de área na temporada. Outro atleta que poderia atuar no ataque pelo lado esquerdo do campo, região ocupada hoje por Rafinha, é Alisson Santos. No entanto, o prata da casa de 19 anos nunca foi sequer relacionado pelo treinador rubro-negro. Atualmente, ele disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Thiaguinho, atleta de 28 anos vindo Atlético de Alagoinhas, também poderia fazer a função. No entanto, o atacante não nutri muita moral no clube. Ele fez apenas um jogo pela Série C, na 6ª rodada, quando entrou no decorrer da derrota para o Botafogo-PB, ainda com o técnico Fabiano Soares. Relacionado por Burse diante de Figueirense e Paysandu, nunca foi utilizado. Foi titular em três jogos do Brasileiro de Aspirantes - e não fez gol.

Com os outros treinadores que passaram pela Toca do Leão este ano, Luidy atuou muitas vezes pelo lado esquerdo do campo e deslocá-lo pode ser uma alternativa para João Burse caso queira aproveitar um atleta que atue na direita. Nesse caso, Gabriel Santiago vira opção. O meia-atacante de 22 anos fez três partidas com o treinador, apenas uma como titular, a estreia contra o Altos, quando foi sacado no intervalo.

Diante do ABC, João Burse também pode optar por mudar o esquema tático e reforçar o meio-campo. Nesse caso, Ruan Nascimento e Gabriel Honório são opções para o setor, atualmente formado por Léo Gomes, Dionísio e Eduardo. O treinador terá a semana inteira para preparar o time. O elenco rubro-negro retornou de Fortaleza na segunda-feira (25) e se reapresenta esta tarde, quando inicia os preparativos para enfrentar a equipe potiguar.

A três rodadas do fim da fase classificatória, o Leão ocupa a 11ª posição, com 22 pontos, um a menos que o Botafogo-SP, que está na 8ª colocação. Adversário da vez, o ABC é o vice-líder, com 27. Apenas os oito primeiros colocados avançam à segunda fase da Série C.