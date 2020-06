Quer estudar para o Enem? Confira planos de estudo gratuitos

Uma ferramenta que os estudantes podem utilizar para melhorar a sua organização nos estudos para os maiores vestibulares do país, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é o plano de estudos. Esse tipo de organização vem ganhando espaço entre os vestibulandos que buscam se aprimorar nos estudos, mas de forma mais organizada.

Através desses modelos de cronograma, é possível que o candidato consiga ter mais controle da sua rotina, aumentando as suas chances de realizar o sonho do ensino superior. Com a internet tem sido cada vez mais fácil ter acesso a planos de estudos gratuitos. Por isso, hoje vamos dar uma dica de um site que ajuda os estudantes a ter mais organização nos estudos.

Planos de estudos gratuitos

O projeto Agatha disponibiliza em seu site planos de estudos para cada mês do ano, assim o estudante terá uma base sobre o que estudar para passar no vestibular. O projeto visa “através da tecnologia prover educação a estudantes, com o objetivo de apresentar os conteúdos de forma simples, no entanto de forma diferenciada, produzindo e divulgando conteúdos de qualidade”.

Além dos planos de estudos, o site também disponibiliza propostas de redação, para os estudantes treinarem a sua produção textual. Também é possível encontrar, banco de questões, com exercícios sobre diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, o candidato pode treinar a aplicação dos conteúdos estudados.

Veja abaixo alguns dos planos de estudos disponíveis

Planos de estudos semanal para quem trabalha durante o dia

Planos de estudos semanal para quem estuda

Planos de estudos para quem tem o dia livre

Acesse o site do projeto Agatha

Outros sites que oferecem planos de estudos gratuitos

Outras plataformas, além do projeto Agatha, oferecem a oportunidade de os estudantes terem acesso a planos de estudos online e gratuitos. Confira a nossa lista abaixo:

Me Salva!

O site do Me Salva! traz diversos materiais que contribuem para os estudos dos candidatos que sonham em ingressar em um curso de graduação. A plataforma é parceira do Educa Mais Brasil e disponibiliza desconto para os cursos de pré-vestibular Enem.

Curso Enem Gratuito

São duas modalidades de planos de estudos oferecidas pelo Curso Enem: extensivo, para os estudantes com mais tempo disponível para os estudos, e intensivo, ideal para quem tempo para estudar. É necessário criar um login com uma conta do Facebook, Google ou Twitter.

Guia Enem

Após escolher o seu plano de estuo ideal, você pode complementar o seu aprendizado e preparação com o Guia Enem, uma plataforma do Educa Mais Brasil que disponibiliza conteúdos gratuitos sobre as principais disciplinas e assuntos cobrados no vestibular.

Acesse o Guia Enem