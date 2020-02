Quer pipocar com Claudia Leitte? É hoje, a partir de 13h15, no Campo Grande

Provando que o Carnaval dos Carnavais começa cedo e para todos os gostos, a programação dos Circuitos Dodô (Barra) e Osmar (Campo Grande) segue a todo vapor nesta segunda-feira (24), penúltimo dia de Carnaval. Não faltarão opções para os baianos e turistas que irão curtir a maior festa de rua do planeta.

A festa no circuito do Campo Grande começou cedo, a partir das 10h30. A cantora Claudia Leitte, uma das atrações mais esperadas do Carnaval, é um dos destaques. A artista vai levar toda sua energia e alegria para o folião pipoca, a partir de 13h15.

Claudinha, que na abertura da folia fez uma homenagem às mulheres da Guarda Civil Municipal, levará mais uma vez a força feminina para a avenida. A artista desfila com o tema We can do it (nós podemos fazer isso), uma mensagem de que as mulheres podem estar onde quiserem. No repertório, seus mais recentes lançamentos, como Perigosinha e Pulsação, além de grandes sucessos como Extravasa, Largadinho e Claudinha Bagunceira.

O Circuito Osmar também contará com apresentações da Banda Didá, Lá Furia, Psirico, Igor Kannário, Hiago Danadinho, O Poeta, Magary Lord e Filhos de Jorge, entre outra atrações.

Barra

No Circuito Dodô (Barra/Ondina), a festa que se inicia a partir das 15h45, ficará a cargo de grandes estrelas da música baiana, a exemplo de Ivete Sangalo, Bell Marques, Armandinho, Dodô e Osmar, Durval Lelys, Daniela Mercury e Gerônimo.

O pop da cantora Pablo Vittar, que agitou os foliões no Circuito Osmar, ontem (23), também tomará conta do circuito da orla. A drag queen mais famosa do Brasil retorna à folia baiana no auge da sua carreira para a alegria dos baianos e turistas. E ela vem com uma lista de hits como Seu Crime, Problema Seu, Parabéns e Amor de Que.

Também tem arrocha no Carnaval de Salvador. O cantor Tayrone fará a alegria dos foliões com seus maiores sucessos, a exemplo de Volte Amor, Diarista e Bipolar. Ótima opção para quem gosta da sofrência.

O pagode será muito bem representado com apresentações do Harmonia do Samba, É o Tchan e Léo Santana. Também faz parte da programação Babado Novo, Cortejo Afro, Jau, Denny Dennan, Pablo Vittar, Lincoln e Duas Medidas e Jammil.