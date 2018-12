Quer planejar a festa de Natal perfeita? Essa rede social te ajuda

O Natal está chegando, junto com as centenas de confraternizações de fim de ano. E, se você for dar alguma festinha e precisa de uma ajuda neste planejamento, fique tranquilo: o Pinterest está aí.

A rede social é onde muita gente procura referências para vários temas diferentes. Há milhares de ideias para organizar uma reunião para a família, montar um jantar para os amigos e até criar um look maravilhoso para o Natal.

Falando na decoração, por exemplo - um dos pontos fortes do Pinterest -, há várias dicas para criar a sua. Elas estão reunidas em pastas como Decor Fácil, Chata de Galocha e Casa e Jardim.

Há várias referências para a decoração natalina na rede social

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Em termos de jantar, há receitas como o pão de lentilha vegano e sem glúten e a torta de merengue com limão. Além de pastas pré-prontas, como Food Network, Panelinha e Tastemade.

Uma dica: se estiver planejando reunião com família e/ou amigos, dá para transformar suas pastas em compartilhadas, com os integrantes podendo adicionar comentários aos pins ou até começar conversas.

Receitas inspiradas no Natal também estão no Pinterest

(Foto: Shutterstock/Reprodução)

Outra referência bastante procurada é para o figurino da noite. Com foco em estilo para festas, as pastas que prometem te ajudar são Blog Thais Muray, Natty Oliveira e Jeff.