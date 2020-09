Quer viajar? Expectativas da retomada do turismo no Nordeste aumentam

Dia 7 de setembro é o primeiro feriado nacional depois da reabertura do comércio em estados como Bahia, Ceará e Pernambuco. Isso significa uma oportunidade do turismo voltar a se movimentar. Seguindo protocolos recomendados, hotéis, como o grande resort Costa do Sauípe, no litoral norte da Bahia, têm expectativa de lotar a capacidade máxima permitida no momento.

Para falar um pouco mais sobre esta retomada, o programa Conexão Nordeste desta quinta-feira (3), uma parceria do CORREIO (BA), O Povo (CE) e o Jornal do Commercio (PE), apresentado pela repórter Larissa Alves, de Pernambuco, trouxe o repórter Vitor Villar para falar da Bahia e a editora de economia Beatriz Cavalcanti para falar do Ceará.

O repórter e âncora do podcast diário O que a Bahia quer saber do CORREIO , Vitor Villar, explicou que a retomada do turismo na Bahia é diferente a depender das regiões do estado pela sua extensão.

Reveja a live que foi transmitida simultaneamente nas redes sociais dos três jornais.

No Ceará, a editora de economia do jornal O Povo, Beatriz Cavalcanti, destacou que a ocupação hoteleira em Fortaleza está em torno de 25% e que o feriado do dia 7 de setembro promete trazer mais gente para o destino praiano. De acordo com ela, a Secretaria do Turismo de Fortaleza planeja fazer um consórcio entre a cidade e Natal, passando por Mossoró, para levar pessoas para conhecer pontos históricos.

Em relação aos voos, Beatriz afirma que Fortaleza chegou a ter 100% de cancelamento de voos durante a pandemia. Diz que em julho, passou a ter 10 voos diários e que a tendência com a retomada gradual, é de que estes números aumentem. Os protocolos do Aeroporto Internacional Pinto Martins - hoje, Fortaleza Airport - adicionaram tecnologias mais avançadas para fazer medição de temperatura e o check in online é priorizado pelas companhias aéreas. Por enquanto, apenas a TAP voltou a realizar voos internacionais lá: dois voos semanais para Lisboa. A editora de economia diz que apesar do Ceará estar entre os estados com queda de média móvel de mortes por Covid (hoje está em 1.8 semanal), o que influencia a retomada do turismo internacional é a imagem do Brasil todo. Antes tinham 29 destinos diretos e durante a pandemia, caiu para 4.

Em Salvador, chegou o primeiro voo internacional desde o início da pandemia nesta quinta-feira (3). Veio de Portugal pela TAP. Segundo Vitor Villar, a partir de hoje, serão 2 voos semanais de portugal para Salvador e de Salvador para Portugal. Os turistas da Bahia têm que apresentar um teste de Covid negativo, além dos requisitos normais para viajar para este país. Ele diz que há planos para que em outubro aconteça uma conexão para o Chile e, em Novembro, para Madrid.

O Aeroporto Internacional de Salvador, Dep. Luís Eduardo Magalhães (hoje, Salvador Airport), está em progressiva retomada: julho tinha 10 voos diários. “Nessa primeira semana de Setembro, tiveram 350 movimentos (175 pousos e 175 decolagens). A perspectiva é que, nas próximas semanas, haja 420 movimentos semanais”, sinaliza o repórter.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier