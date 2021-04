'Questiona a nossa sexualidade', diz Bruna Marquezine sobre Iza

Dona de uma personalidade forte, uma voz poderosa e preocupada em fortalecer a autoestima das mulheres, principalmente as negras, a cantora Iza roubou a cena durante o Big Brother Brasil. Diante da apresentação da artista no reality, a atriz Bruna Marquezine teceu elogios em suas redes sociais.

"Repensando toda uma vida assistindo a Iza no #BBB21. Como pode a pessoa fazer a gente questionar a nossa sexualidade assim, né?!", publicou Bruna, que cogitou deixar de assistir o reality por provocar "gatilhos". Elogiada pela atriz, Iza emocionou Camilla de Lucas ao cantar 'Dona de Mim' e revelou que essa foi a primeira vez que subiu a um palco após um ano devido a pandemia.

Durante a festa, os brothers ficaram de olho em um telão que passava mensagens dos internautas ao longo da apresentação. "Vontade de mandar uma mensagem dizendo 'Vocês pensaram que eu não ia fazer mutirão nessa edição, né?!'. Só pra ver a reação deles. Será que passam?", se divertiu Bruna.

Iza se apresentou com um macacão no estilo arrastão produzido pelo Atelier Michelly X e maquiagem em tons terrosos feita pela beauty artist Mary Saavedra. Já a produção do cabelo ficou a cargo da especialista em cabelos crespos Tiarinha Mello.