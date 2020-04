Ver o pôr do sol no Farol da Barra? Comer acarajé no Rio Vermelho? Ver um jogo na Fonte Nova ou no Barradão? O que você mais ficou com saudade de fazer em Salvador desde que o isolamento social começou? Aqui, te damos 10 perguntas, com duas opções cada - será que você consegue eleger o que quer fazer primeiro?