Quiz: Sabe tudo sobre as campanhas do Bahia na Sul-Americana?

O Bahia está perto de iniciar sua trajetória em mais uma Copa Sul-Americana. Nesta sexta-feira (9), os confrontos da edição 2021 serão definidos em sorteio, a partir das 13h. Ao todo, 32 equipes participarão da fase de grupos. No sorteio, elas serão divididas em quatro potes, com oito clubes, cada.

Fique de olho: o Esquadrão estará no pote número 2. A separação é feita através do ranking da Conmebol, no qual o tricolor ocupa a 67ª posição.

Você lembra todas as campanhas do Bahia na Sul-Americana? Sabe quem foi o primeiro adversário? E qual a maior goleada? Teste seus conhecimentos: