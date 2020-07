Você sabia que, neste domingo (19), é comemorado o Dia Nacional do Futebol? A data foi escolhida e criada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 1976, celebrando o esporte mais amado no país. Inspirado no marco, o CORREIO fez um quiz para testar seu conhecimento futebolístico do Brasil. Será que você acerta tudo? Faça abaixo: