R$ 110 da entrada à sobremesa: festival de lagosta bom e barato

Logo no primeiro festival que promoveu, em julho de 2016, no antigo Chez Bernard, o chef Rui Carneiro viu que o evento daria certo. Afinal, as pessoas amam lagosta, são atraídas por receitas especiais do crustáceo e desejam pagar pouco por ele. Então, a fórmula continua a mesma para a quarta edição do já tradicional evento, que agora acontece no restaurante Le Canard, na Barra, e segue até 13 de julho, período fora do defeso, ocorrido de dezembro a maio. Não é nada ecológico partir uma lagosta e se deparar com as ovas.

Risoto de tomate seco com lagosta amanteigada (fotos de Sora Maia)

De polpa macia, esse nobre fruto do mar tem inspirado o chef a preparar menus sofisticados ao longo desses anos, por preços camaradas. Entrada, prato principal e sobremesa saem por R$ 110, o que não é caro. Dessa vez, Rui misturou lagosta com fruta, duas coisas delicadas que não se atropelam no ceviche do abre-alas. É possível sentir a maçã e a manga; nem a cebola roxa rouba a cena. A acidez do limão desidrata a maçã, que solta um líquido docinho para equilibrar todo o prato. É fresco e delicioso.

Pode-se escolher uma das três receitas de prato principal, criadas exclusivamente para a ocasião: risoto de lagosta trufado com uvas rubi; lagosta na manteiga aromatizada com risoto de tomate seco e molho de laranja; lagosta com purê de banana da terra e molho gorgonzola.

A mistura da banana da terra com o gorgonzola dão outro significado para a lagosta

Provei os três e, embora todos sejam muito bons, fico com o de uva rubi. É que na hora de mastigar elas vão explodindo na boca, soltando um gosto suave que lembra vinho. A trufa tem sabor acentuado, sabemos, mas não é enjoativa nessa receita. O prato escolhido é o mais modesto na aparência. Diferentemente dos outros dois, não exibe uma lagosta inteira. Mas não se engane, é o melhor.

A sobremesa clássica, uma pera ao vinho, funciona como isca. O chef sabe que os clientes sempre pedem o doce e resolveu fechar o cardápio com o mimo. A baunilha suaviza o gosto forte do tinto.

Formado em culinária francesa, Rui Carneiro é um admirador dos ingredientes brasileiros e, por isso mesmo, costuma mesclar as duas cozinhas. Oferece confit de canard com purê de cará, por exemplo. Aprendeu a misturar (o que é comum na gastronomia contemporânea) com Alex Atala, famoso chef do estrelado D.O.M, em São Paulo, com quem trabalhou por seis anos.



Vai lá: Le Canard - Casarão Centenário, Rua Deocleciano Barreto, 118, Chame-Chame. Reservas: 71/ 3036-0118





Menu bom e barato

Lagosta com banana: O crustáceo é temperado com um molho de gorgonzola delicioso e salgadinho. então, o doce da banana da terra é relativizado. A porção é generosa e satisfaz uma pessoa. Predomina o sabor agridoce.

Risoto com trufa e uva: Sem dúvida, o melhor dos três pratos principais. não seduz na apresentãção e a lagosta não é inteira. vem pedaços misturados ao risoto. uva, trufa e queijo compôem um sabor inigualável. A uva quebra a monotonia da textura.

Risoto suave de tomate: O risoto de tomate seco é sem graça mas a lagosta feita na manteiga aromatizada com evas e molho

de laranja compensa tudo. carne muito saborosa e macia. A combinação dos dois é boa.





O ceviche é a melhor coisa do menu: delicadeza na mistura de lagosta com frutas

Guloseimas:

As sócias Catarina Ribeiro e Cristina Ume usam os mesmos ingredientes (queijo de Minas, manteiga, leite e povilho) do pão de queijo mas transformaram a iguaria mineira num waffle. O que já era bom ficou ainda melhor: superfície mais crocante sem perder o ‘puxentinho’ interno. O salgado é a principal atração da Casa Castanho, uma charmosa varanda no Rio Vermelho para tomar café da manhã ou fazer um brunch. A empresa, que começou com uma receita familiar de brownie, vende produtos que lembram o universo da primeira refeição, como pães e canecas. Travessa Bartolomeu Gusmão, 104, Rio Vermelho. Abre das 8h às 13h.T. 71 98139-3353