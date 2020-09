R$ 2,5 milhões: Dois suspeitos de fraudes em contas bancárias são presos na Bahia

Uma organização criminosa especializada na prática de furtos mediante fraude a contas bancárias foi alvo da Operação Poderoso Chefão, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) nesta quinta-feira (17). Segundo a investigação, os suspeitos fizeram vítimas em diversas regiões do país, incluindo na Bahia. Os prejuízos de pessoas físicas e jurídicas ultrapassam R$ 2,5 milhões. As informações são do portal Metrópoles.

A Operação Poderoso Chefão, que recebeu esse nome devido a um dos estabelecimentos de fachada utilizado pela organização criminosa, resultou na prisão de 17 suspeitos, somente nesta quinta. Desse total, dois foram presos no estado da Bahia e um em São Paulo. Seis outros suspeitos continuam foragidos.

(Polícia Civil/Divulgação)

“Com as prisões do ano passado e de agora, entendemos que essa organização criminosa foi, efetivamente, atacada a ponto de cessar as atividade aqui no DF”, avalia Giancarlos Zuliani, responsável pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC).

Foram expedidos 23 mandados de prisão preventiva, 36 de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, em Goiás, São Paulo e Bahia, além do sequestro de 22 veículos e bloqueio de ativos financeiros, que poderão totalizar R$ 10 milhões. Esses bens poderão garantir eventual ressarcimento às vítimas e pagamento de custas e multas processuais.

Ainda de acordo com o Metrópoles, a ação foi conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e contou com policiais da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), além dos promotores de Justiça do Núcleo de Combate ao Crime cibernético do MPDFT, NCyber.

A Polícia Civil de São Paulo prestou apoio em uma prisão que ocorreu perto da região de Campinas. O preso foi levado à delegacia de Mogi Guaçu.

A investigação é decorrente de pistas obtidas após a prisão de um dos líderes da organização criminosa, o ex-goleiro Paulo Henrique, 26 anos, que defendeu as equipes do Gama e Ceilândia. O mandado foi cumprido pela DRCC em agosto de 2019.

Provas colhidas à época apontaram para um extenso esquema de lavagem de capitais, envolvendo empresas de fachada, incluindo bancas na Feiras dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), uma empresa de materiais de construção e um hookah, comércio de narguilé.

Paulo Henrique seria responsável por recrutar diversos moradores do Distrito Federal, com o objetivo de emprestarem suas contas bancárias para receberem recursos subtraídos, via internet, de contas de empresas localizadas em São Paulo.

De acordo com a PCDF, o ex-goleiro contava com o apoio do ex-militar do Exército Ricardo Calony da Silva, 27, e Tiago Vinícius da Silva, 33. Segundo o delegado-chefe da DRCC, Giancarlos Zuliani, o grupo aplicava as fraudes por meio de um banco nacional. Os investigadores decidiram não revelar o nome da instituição para não atrapalhar as apurações.

"Após descobrir empresas que tinham contas nesse banco, os envolvidos hackeavam a conta e realizavam as transferências bancárias. “Através de mecanismos de capturar de senhas, eles conseguiam os dados dessas empresas e faziam as transferências para Brasília. O Paulo Henrique fazia o aliciamento aqui no DF”, disse o delegado.

Segundo Zuliani, a PCDF chegou aos envolvidos após analisar casos de seis empresas que foram vítimas do golpe desde dezembro de 2018 até agosto de 2019.

As vítimas e as empresas eram escolhidas aleatoriamente. “Eles pegavam o máximo de dinheiro que conseguissem de qualquer PJ que acreditasse no esquema.” Além de fraude, as acusações contra os suspeitos presos são de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Também foram encontrados R$ 35 mil em dinheiro com um dos envolvidos.