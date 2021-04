R$ 4,40: valor da passagem de ônibus muda a partir desta segunda (26) em Salvador

A Prefeitura de Salvador anunciou, na noite desta sexta-feira (23), o reajuste na tarifa de ônibus da capital a partir de segunda-feira (26). A tarifa passa a custar R$ 4,40. O aumento de 20 centavos representa um percentual de reajuste de 4,76%. O último reajuste aconteceu em março de 2020, quando a tarifa passou a custar os atuais R$4,20.



De acordo com a Prefeitura, o reajuste anual é previsto em contrato com as concessionárias que operam o transporte público em Salvador e deveria ter acontecido desde março. No entanto, por conta do processo de intervenção em uma das empresas do sistema, a CSN, e do agravamento da pandemia, o prefeito Bruno Reis decidiu adiar o reajuste tarifário. Ainda segundo a prefeitura, o aumento foi autorizado em função do aumento de insumos básicos para a operacionalização do serviço, em especial o preço do óleo diesel, que teve aumento acima dos 20% nos últimos meses.



“A Prefeitura buscou adiar este reajuste o máximo possível por entender se tratar de um momento delicado para toda a população. Porém esse déficit poderia agravar ainda mais a crise vivida no transporte público, levando inclusive a um colapso do sistema, o que não podemos permitir que aconteça”, disse o secretário de mobilidade, Fabrizzio Müller.



A análise para definição do valor da tarifa foi realizada pela Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal). O cálculo é feito de acordo com as variações do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do preço do diesel e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período de 12 meses entre o último reajuste e o mês anterior ao da revisão tarifária.

Já o valor do metrô, nesta segunda-feira (26), permanecerá R$ 4,20. O Governo do Estado informou ao CORREIO que está analisando a possibilidade de reajuste da tarifa do metrô e que fará o anúncio sobre o tema em breve.