Rachel Sheherazade assina com nova casa menos de 24h após demissão

Dispensada pelo SBT um mês antes do fim de seu contrato, a jornalista Rachel Sheherazade assinou contrato com sua nova casa. A partir desta terça-feira (29), ela passa a integrar o time do portal Metrópoles, onde apresentará um programa de entrevistas e debates nas plataformas digitais do portal de notícias.



"Terei liberdade para escolher meus personagens e fazer as perguntas que me convierem", afirmou a jornalista ao Notícias da TV. "Pretendo ouvir todos os lados. Não me importa se pensam semelhante a mim ou o contrário. Minha única condição para escolher um entrevistado é que ele pense! Que tenha algo para acrescentar ao debate."



Agora, no Metrópoles, a apresentadora recebeu carta branca para dizer o que pensa. "Não me foi imposta qualquer censura. Pelo contrário, a CEO do Metrópoles [Lilian Tahan] me garantiu não haver qualquer ingerência do proprietário na linha editorial. Falou-me uma palavra que me encantou: 'pluralidade'", frisou.



"Sou apaixonada pela minha profissão e agora que deixei o SBT vejo um grande horizonte de oportunidades se abrindo para mim. Gosto de me sentir livre e há muito tempo não experimentava essa sensação. No jornalismo não há caminhos sem volta. Há novos caminhos, que te revelam outros dons e talentos e fazem você evoluir na profissão", avaliou.

