Racionais MCs os Reis do Quilombo

“Um nove nove oito depois de Cristo…”

O local foi o extinto Quinta Point, ali na Baixa de Quintas, atrás do Cemitério Quinta dos Lázaros. Pela primeira vez eu fui a um show dos Racionais, este que marcava minha imersão ao Hip-Hop, movimento que já me influenciava de forma indireta no comportamento cultural e político.

“Negro drama, entre o sucesso e a lama…”

E só quem cantou músicas de auto-estima, aquilombamento, resistência e revolta, tendo um cemitério ao fundo e 20 anos depois, sob as bênçãos dos Orishas, cantou estas mesmas músicas, na arena (Fonte Nova) onde se apresentam as grandes atrações internacionais que passam pela cidade de Salvador, e sabe o poder que estas músicas tem.

“Mais se eu sair daqui eu vou mudar…”

E e eles mudaram, e não mudaram sozinhos, mudaram o Quilombo inteiro. Talvez desde Palmares seja o Hip-Hop o Quilombo mais importante do Brasil, e quando suas referências mudam, tudo muda junto. A postura dos 4 pretos mais perigosos (positivamente) do Brasil ficou óbvia não só no palco, pela crescente musicalidade que a banda trouxe e pela produção nunca vista em um show de Rap no Brasil, mas principalmente pela postura do público. Um público adulto, em sua média maior de 30 anos, um público que separou uma grana, a melhor roupa, todo seu sentimento de vitória, afogou suas depressões, esqueceu a violência que nos cerca e cantou em voz alta “… a sua fórmula mágica da paz”.

“Preto e dinheiro são palavras rivais, então mostra…”

E nós mostramos! Encontrei pessoas que acompanho a evolução, uns de perto, outros de longe, mas que realmente evoluíram. Só a nível profissional posso falar de arquitetos, designers, jornalistas, médicos, advogados, professores, publicitários, produtores, músicos, entre outras profissões. Pretos e pretas que conheci em situações de riscos sociais, seja pela cor da pele, ou pelo bairro onde moravam, ou moram, e que hoje se orgulham e dão orgulho a suas famílias, são exemplos e mudam outros pretos e pretas, inspiram e fortalecem nossa revolução, e já dizia o Gil Scott-Heron, ela não vai ser televisionada.

“Da Bahia, de São Salvador, Brasil

Capoeira mata um mata mil, porque

Me fez hábil como um cão

Sábio como um monge

Atenção, atenção…”

São influências de 3 décadas que vão ficar no mínimo por mais 3 gerações. Muito obrigado Racionais MCs, vocês são os Reis do Quilombo Brasil.

Vida longa aos reis!

Vida longa aos reis!

Vida longa aos reis!

