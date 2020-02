Radicada na Bahia, designer criou peças para folia de Fátima Bernardes

A designer Lucia Lima optou por ficar de fora da folia, mas deixou sua marca na festa. A artista pernambucana radicada na Bahia criou as peças que compuseram o look que a apresentadora Fatima Bernardes usou na transmissão do Carnaval carioca na Rede Globo. “Criei para ela todas as joias: brinco em ouro com topázio, pulseiras e anéis com a mesma pedra. Fiquei muito feliz com o resultado”, conta a artista. É luxo só!

(Foto: Divulgação)

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro