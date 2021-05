Rafa Kalimann pede desculpas após compartilhar vídeo homofóbico de pastor

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann pediu desculpas depois de compartilhar um vídeo com trecho de uma fala de um pastor no Programa do Raul Gil. O religioso fala que não é "a favor do relacionamento" entre pessoas do mesmo sexo e a ex-sister foi acusada de homofobia. O ator Caio Castro também compartilhou o vídeo.

Na cena, o pastor Cláudia Duarte fala que não "acha certo" o relacionamento gay, mas que isso não o torna inimigo dos homossexuais. "Eu vivi com um cara que era meu irmão, e ele era gay. Ele tinha uma situação melhor que a minha. Eu usava o tênis dele, as roupas dele. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho valores, não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos", diz.

Depois de várias críticas, que apontaram a homofobia inerente do comentário, Rafa apagou o vídeo e publicou um pedido de desculpas, afirmando que sua ideia era "repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta da religião, pra de uma vez por todas isso parar".

Oi tt. Quis vir aqui me desculpar por um vídeo que compartilhei no stories. Meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os lgbt's por conta de religião, pra de uma vez por todas isso para (..) pic.twitter.com/MS9FPn8uIV — Rafa Kalimann ✨???? (@rafakalimann_) May 31, 2021

O ex-BBB Gil do Vigor respondeu no post de Rafa. "A questão é que ele disse que tem valores e que acha errado MAS RESPEITA e é contra isso que lutamos, contra pessoas que acham que relacionamentos homoafetivos são errados e contra os valores. Sou bicha e tenho valores! Mas que bom que você apagou e entendeu", comentou. "Errei em não ter prestado mais atenção no vídeo. Jamais seria essa minha opinião", acrescentou Rafa.

Caio Castro não apagou o vídeo, mas na manhã desta segunda fez uma publicação esclarecendo seu ponto de vista. Ele disse ser a favor "do amor entre as pessoas" e que a ideia do vídeo era pedir respeito a opiniões divergentes. "Eu sou contra ele ser contra, mas eu respeito a opinião dele! Tudo começa no respeito", escreveu.