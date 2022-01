Rafa Kalimann se irrita após ser flagrada por drone saindo de banho

A ex-BBB Rafa Kalimann se irritou ao perceber a presença de um drone dentro de sua casa na manhã desta quinta-feira (13). Segundo ela, por pouco não seria flagrada saindo do banheiro sem toalha. Depois do susto, ela divulgou a situação em seu instagram.

"Preferi tirar o áudio porque fiquei bem incomodada. Mas, por gentileza, vizinhos, não sejam inconvenientes assim. Me assustei muito com ele bem próximo da janela do meu quarto no primeiro momento", escreve em cima de uma foto do drone em sua direção.

"Vocês não têm noção do susto que eu levei não. Ainda bem que eu resolvi sair do banheiro de toalha hoje! Eu estou brava. Eu levei um susto tão grande, [com esse negócio] na boca da minha janela", contou ela. Rafa tinha acabado de sair do banho nadar com seus cachorros na piscina.

A ex-BBB será uma das apresentadoras da Rede BBB na 22ª edição do reality, que estreia no próximo 17 de janeiro.