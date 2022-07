Rafa Marques e Pati Guerra oficializam noivado durante jantar intimista em Salvador; veja fotos

Depois de um pedido de casamento emocionante, durante um voo de balão em Madrid, na Espanha, há dois meses, Rafa Marques e Pati Guerra oficializaram o noivado com os familiares nesta terça-feira (26), em um jantar intimista.

Discreto, o casal aproveitou para celebrar na intimidade deles, ao lado dos pais de Rafa, Bell e Aninha Marques, e do irmão, Pipo Marques, além da família da noiva, que veio a Salvador para o jantar especial.

Durante o jantar, Pati desfilou um vestido desenhado sob medida, assinado por Jardel Abade Atelier. O casamento, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, está previsto para acontecer no segundo semestre de 2023.