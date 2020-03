Rafael Freitas vai receber título de Cidadão Soteropolitano em abril

Colunista Rafael Freitas

(Foto: Divulgação)

O publicitário Rafael Freitas, 32 anos, fundador do site Alô Alô Bahia e colunista da Alô Alô, uma das colunas mais lidas do CORREIO, será homenageado com o título de Cidadão Soteropolitano em sessão solene que acontecerá na Câmara Municipal de Salvador, no dia 2 de abril, às 19h. A homenagem foi solicitada e proposta pelo vereador Duda Sanches (DEM).

“Seu estilo de informar ganhou espaço na sociedade baiana e supera as fronteiras do nosso estado. Sua sede pelas notícias tornou o Alô Alô Bahia um dos maiores sites do Brasil e leva o nome do nosso estado para todo o país. Salvador se alegra em tê-lo como o mais novo cidadão e a Câmara concorda aprovando o título que sugerimos à unanimidade”, afirmou o político.

O vereador Duda Sanches foi o proponente da comenda

(Foto: Divulgação)

Nascido em Feira de Santana, Rafael Freitas se formou em Publicidade e Propaganda, com cursos de extensão na ESPM, em São Paulo, e na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Ele veio morar na capital baiana há 11 anos, quando tinha 21 anos. "Me sinto extremamente feliz com esse título. Primeiro, por ter escolhido Salvador para morar e, segundo, por ter apenas 32 anos. Salvador me deu todas as possibilidades de desenvolver um trabalho sério e ético", afirma Rafael.

O colunista conta que sempre teve a sensação de pertencimento à Salvador. "Eu escolhi morar e trabalhar em Salvador. Esse título me norteia a continuar fazendo o que faço, a acreditar no que acredito. Tem sido extremamente gratificante mudar a concepção da criação de conteúdo social da cidade, adicionando política, economia e negócios. É preciso se reinventar e sair da zona de conforto”, pondera.